САП обжаловала в суде меру пресечения Чаусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в суде меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу.
Об этом сообщили агентству Укрінформ в САП.
«САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу», — отметила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Прокуроры просят поместить Чауса в СИЗО.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса привезли в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ в здание спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Но 3 августа НАБУ нашло Чауса в больнице «Феофания», где вручило подозрение и задержало его. ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.