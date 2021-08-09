У Кривому Розі колишній військовий підірвав гранату біля поліцейських. Постраждали четверо людей

У Кривому Розі у дворі одного з житлових будинків по вулиці Кармелюка колишній військовий підірвав гранату РГД-5. У результаті поранення отримали 61-річний власник гранати і ще троє патрульних поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався 8 серпня. О 17:23 в поліцію зателефонував місцевий житель і повідомив, що планує підірвати гранату біля одного з будинків. На місце оперативно прибула група патрульних поліцейських, яка почала з чоловіками переговори.

Під час розмови чоловік віддав гранату поліцейським, але несподівано дістав ще одну з кишені і висмикнув чеку, після чого кинув її під ноги.

Граната вибухнула практично в метрі від чоловіка. Поліцейські встигли відбігти, але троє з них отримали осколкові поранення. Сам підривник отримав важкі травми. Після госпіталізації поліція провела обшуки в його квартирі, вилучивши ще дві гранати.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік був учасником бойових дій на Донбасі і намагався покінчити життя самогубством.

За даним фактом порушено кримінальні провадження за статтями про незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК) і посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 348 КК).