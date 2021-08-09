В Кривом Роге бывший военный подорвал гранату возле полицейских. Пострадали четверо человек

В Кривом Роге во дворе одного из жилых домов по улице Кармелюка бывший военный подорвал гранату РГД-5. В результате ранения получили 61-летний владелец гранаты и еще трое патрульных полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел 8 августа. В 17:23 в полицию позвонил местный житель и сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов. На место оперативно прибыла группа патрульных полицейских, которая начала с мужчиной переговоры.
Во время разговора мужчина отдал гранату полицейским, но неожиданно достал еще одну из кармана и выдернул чеку, после чего бросил ее под ноги.
Граната взорвалась практически в метре от мужчины. Полицейские успели отбежать, но трое из них получили осколочные ранения. Сам подрывник получил тяжелые травмы. После госпитализации полиция провела обыски в его квартире, изъяв еще две гранаты.
Местные СМИ сообщают, что мужчина был участником боевых действий на Донбассе и пытался покончить жизнь самоубийством.
По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348 УК).
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