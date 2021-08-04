В Киеве мужчина с гранатой «захватил» Кабмин. На место происшествия прибыл спецназ

В среду, 4 августа, мужчина с предметом, похожим на гранату, пришел в Кабинет министров Украины и угрожает взорвать устройство.

Соответствующую информацию опубликовал в Facebook председатель правления ОО «Стоп коррупции» Игорь Бондарчук. Информацию подтвердила полиция.

«В Киеве введена специальная полицейская операция. Сейчас с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — отметили в полиции.

На видео человек говорит, что он сапер в прошлом и «живым не уйдет, пусть даже сядет на 10 лет». Он просит женщин не входить в здание.

«Это захват здания, у меня боевая граната, убирайте людей», — говорит злоумышленник, хотя пока неизвестно, действительно ли в его руках рабочая граната.

Спецназ готовится штурмовать здание Кабмина. По словам депутата Ирпенского городского совета Антона Головенко, нападавшего зовут Владимир — он ветеран АТО (служил сапером в батальоне «Айдар» и был контужен).

Сегодня в 13:00 должно состояться заседание правительства.