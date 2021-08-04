У Києві чоловік з гранатою «захопив» Кабмін. На місце події прибув спецназ

У середу, 4 серпня, чоловік з предметом, що схожий на гранату, прийшов до Кабінету міністрів України та погрожує підірвати пристрій.

Відповідну інформацію опублікував у Facebook голова правління ГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук. Інформацію підтвердила поліція.

«У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Наразі з чоловіком проводяться перемовини. У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом» — зазначили у поліції.

На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і «живим не піде, хай навіть сяде на 10 років». Він просить жінок не входити у будівлю.

«Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей», — каже зловмисник, хоча наразі достеменно невідомо, чи справді у його руках справна граната.

Спецназ готується штурмувати будівлю Кабміну. За словами депутата Ірпінської міської ради Антона Головенка, чоловіка, який чинить протиправні дії, звуть Володимир — він ветеран АТО (служив сапером у батальйоні «Айдар» і був контужений).

Сьогодні о 13:00 має відбутися засідання урядовців.