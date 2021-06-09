В Харькове мужчина из-за конфликта с молодежью подорвал гранату — пострадали пять человек, среди них два подростка

Как выяснилось, между компанией и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 8 июня, около десяти часов вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В Харькове на проспекте Гагарина 29-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону компании молодежи, пострадали пять человек.

В результате взрыва пять человек получили осколочные ранения различной степени тяжести, двое из них — подростки 16 и 17 лет. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Харькова.

По факту происшествия открыто уголовное производство — ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан, ему уже объявили подозрение. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Вещественные доказательства с места происшествия отправили на экспертизу, ведется расследование.

Позже в соцсетях появилось видео начала конфликта и момента взрыва.