Нападение с топором на АТБ в Мариуполе: Полиция изъяла у задержанного оружие

Полиция Мариуполя изъяла у мужчины, который перед этим топором разгромил кассы и прилавки АТБ, винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис и, собственно, топор.
Об этом говорится в сообщении полиции.
Все это обнаружили во время обыска и направили на экспертизу.
Кроме хулиганства, его привлекут к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконное хранение оружия и наркотиков. Фигуранту может грозить до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что 22 апреля в Мариуполе в одном из супермаркетов АТБ 35-летний мужчина с топором разгромил кассы и прилавки магазина после замечаний продавцов в адрес его жены. Она отказалась надевать маску.
Вскоре после погрома мужчину задержал спецотряд полиции. В нескольких Telegram-каналах сообщают, что задержанный — Иосиф Ломтадзе. На его странице в Facebook много постов против вакцинации, карантина и ношения масок. В основном они построены на теориях заговоров. Также мужчина активно публикует фотографии Иосифа Сталина и выражает поддержку коммунистическому режиму.
- В начале апреля в Киеве в магазине ТРЦ мужчина стрелял в охранника после замечания из-за отсутствия маски. 32-летнего злоумышленника задержали на месте.
- Ранее в Киеве сотрудник полиции охраны в супермаркете набросился на женщину за отказ надеть маску. Он толкал и бил ее по голове. Его уволили вместе с руководителем.
- До этого в Соломенском районе Киева задержали мужчину, который угрожал в магазине гранатой после замечания от охранника. Он тоже отказался надевать маску.