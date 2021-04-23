Нападение с топором на АТБ в Мариуполе: Полиция изъяла у задержанного оружие

Полиция Мариуполя изъяла у мужчины, который перед этим топором разгромил кассы и прилавки АТБ, винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис и, собственно, топор.

Об этом говорится в сообщении полиции.

Все это обнаружили во время обыска и направили на экспертизу.

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Кроме хулиганства, его привлекут к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконное хранение оружия и наркотиков. Фигуранту может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что 22 апреля в Мариуполе в одном из супермаркетов АТБ 35-летний мужчина с топором разгромил кассы и прилавки магазина после замечаний продавцов в адрес его жены. Она отказалась надевать маску.

Вскоре после погрома мужчину задержал спецотряд полиции. В нескольких Telegram-каналах сообщают, что задержанный — Иосиф Ломтадзе. На его странице в Facebook много постов против вакцинации, карантина и ношения масок. В основном они построены на теориях заговоров. Также мужчина активно публикует фотографии Иосифа Сталина и выражает поддержку коммунистическому режиму.