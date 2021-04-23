Напад із сокирою на АТБ у Маріуполі: Поліція вилучила у затриманого зброю

Поліція Маріуполя вилучила у чоловіка, який перед цим сокирою розгромив каси і прилавки АТБ, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс і, власне, сокиру.
Про це йдеться в повідомленні поліції.
Усе це виявили під час обшуку і направили на експертизу.
Окрім хуліганства, чоловіка притягнуть до відповідальності ще за двома статтями Кримінального кодексу — за незаконне зберігання зброї та наркотиків. Фігуранту може загрожувати до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 22 квітня в Маріуполі в одному із супермаркетів АТБ 35-річний чоловік із сокирою розгромив каси і прилавки магазину після зауважень продавців на адресу його дружини. Вона відмовилася надягати маску.
Незабаром після погрому чоловіка затримав спецзагін поліції. У кількох Telegram-каналах повідомляють, що затриманий — Йосип Ломтадзе. На його сторінці у Facebook багато постів проти вакцинації, карантину і носіння масок. Переважно вони ґрунтуються на теоріях змов. Також чоловік активно публікує фотографії Йосипа Сталіна та висловлює підтримку комуністичному режиму.
- На початку квітня в Києві в магазині ТРЦ чоловік стріляв у охоронця після зауваження про відсутність маски. 32-річного зловмисника затримали на місці.
- Раніше в Києві працівник поліції охорони в супермаркеті накинувся на жінку за відмову надіти маску. Він штовхав і бив її по голові. Його звільнили разом з керівником.
- До цього в Соломʼянському районі Києва затримали чоловіка, який погрожував в магазині гранатою після зауваження від охоронця. Він теж відмовився надягати маску.