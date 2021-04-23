Напад із сокирою на АТБ у Маріуполі: Поліція вилучила у затриманого зброю

Поліція Маріуполя вилучила у чоловіка, який перед цим сокирою розгромив каси і прилавки АТБ, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс і, власне, сокиру.

Про це йдеться в повідомленні поліції.

Усе це виявили під час обшуку і направили на експертизу.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Національна поліція

Окрім хуліганства, чоловіка притягнуть до відповідальності ще за двома статтями Кримінального кодексу — за незаконне зберігання зброї та наркотиків. Фігуранту може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 квітня в Маріуполі в одному із супермаркетів АТБ 35-річний чоловік із сокирою розгромив каси і прилавки магазину після зауважень продавців на адресу його дружини. Вона відмовилася надягати маску.

Незабаром після погрому чоловіка затримав спецзагін поліції. У кількох Telegram-каналах повідомляють, що затриманий — Йосип Ломтадзе. На його сторінці у Facebook багато постів проти вакцинації, карантину і носіння масок. Переважно вони ґрунтуються на теоріях змов. Також чоловік активно публікує фотографії Йосипа Сталіна та висловлює підтримку комуністичному режиму.