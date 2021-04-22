У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив супермаркет АТБ. Його затримали спецпризначенці

У Маріуполі в одному з супермаркетів АТБ 35-річний чоловік із сокирою розгромив каси і прилавки магазину, після зауважень продавців на адресу його дружини. Вона відмовилася надягати маску.

Як повідомляє місцеве видання mrpl.city, чоловіка в момент погрому супроводжувала жінка (імовірно дружина) і ще одина людина, яка знімала на відео те, що відбувається.

Незабаром чоловика затримав спецзагін поліції. Як повідомляє пресслужба правоохоронців, зловмисником виявився місцевий житель, який в кінці 2020 роки вже громив магазин — від нього тоді вимагали надіти маску, але він почав лаятися і трощити прилавки.

Наразі проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. За старим епізодом йому загрожувало до 5 років.

У кількох Telegram-каналах повідомляють, що затриманий — Йосип Ломтадзе. На його сторінці у Facebook багато постів проти вакцинації, карантину і носіння масок. В основному вони побудовані на теоріях змов. Також чоловік активно публікує фотографії Йосипа Сталіна і висловлює підтримку комуністичному режиму.