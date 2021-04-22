В Мариуполе мужчина с топором разгромил супермаркет АТБ. Его задержал спецназ

В Мариуполе в одном из супермаркетов АТБ 35-летний мужчина с топором разгромил кассы и прилавки магазина после замечаний продавцов в адрес его жены. Она отказалась надевать маску.

Как сообщает местное издание mrpl.city, мужчину в момент погрома сопровождала женщина (вероятно, жена) и еще один человек, который снимал на видео происходящее.

Вскоре мужчину задержал спецотряд полиции. Как сообщает пресс-служба правоохранителей, злоумышленником оказался местный житель, который в конце 2020 года уже громил магазин — от него тогда требовали надеть маску, но начал материться и крушить прилавки.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. По старому эпизоду ему грозило до 5 лет.

В нескольких Telegram-каналах сообщают, что задержанный — Иосиф Ломтадзе. На его странице в Facebook много постов против вакцинации, карантина и ношения масок. В основном они построены на теориях заговоров. Также мужчина активно публикует фотографии Иосифа Сталина и выражает поддержку коммунистическому режиму.