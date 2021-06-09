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У Харкові чоловік через конфлікт із молоддю підірвав гранату — постраждали п’ятеро людей, серед них двоє підлітків

Автор:
Катерина Кадакова
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У Харкові на проспекті Гагаріна 29-річний чоловік кинув гранату РГД-5 у бік компанії молоді, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За даними правоохоронців, інцидент стався у вівторок, 8 червня, близько десятої години вечора.

Як з’ясувалося, між компанією і чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату.

Унаслідок вибуху п’ятеро людей отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, двоє з них — підлітки 16 і 17 років. Усіх постраждалих забрали до медичних закладів Харкова.

Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження — ч. 2 ст.15, ст.115 (Замах на вбивство) і ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий, йому вже оголосили підозру. Затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Речові докази з місця події відправили на експертизу, триває розслідування.

Згодом у соцмережах з’явилося відео початку конфлікту та моменту вибуху.