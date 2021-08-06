Суд відправив під арешт чоловіка, який погрожував підірвати в Кабміні гранату

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою, — тримання під вартою.
Відповідне рішення суддя Роман Новак ухвалив 6 серпня.
Згідно з ухвалою, ветеран АТО перебуватиме під арештом протягом 60 діб — до 27 вересня.
Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
- 4 серпня близько 10-ї години ранку до будівлі уряду зайшов невідомий чоловік. Він витягнув із кишені предмет, схожий на гранату, і погрожував його підірвати. Чоловіка затримали через півтори години — він попросив вибачення за свої дії.
- Підозрюваним виявився колишній військовослужбовець, ветеран АТО. Він служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.