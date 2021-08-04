Глава Нацполіції про чоловіка, який із бойовою гранатою прийшов до Кабміну: Це ветеран АТО, який був двічі поранений

Глава Національної поліції Ігор Клименко розповів про чоловіка, який 4 серпня з бойовою гранатою прийшов до Кабінету міністрів. Це ветеран АТО, який був двічі поранений і мав черепно-мозкову травму.

Про це Клименко розповів під час спілкування із журналістами після інциденту.

«Провели спецоперацію зі знешкодження громадянина. Він виступатиме як підозрюваний. Ситуація нестандартна, оскільки це учасник АТО, який пройшов горнило бойових дій, був двічі поранений, зокрема мав черепно-мозкову травму. Скоїв цей злочин, бо такі склалися у нього життєві події», — розповів Клименко.

Глава Нацполіції зазначив, що у ветерана в руках була бойова граната РГН, яка могла нашкодити людям і будівлі. Клименко додав, що перемовини з чоловіком вів його друг, волонтер і депутат Бучанської міськради Василь Олексюк.

Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі. Провадження відкрили за чотирма статтями: про захоплення заручників, захоплення державних будівель, про погрозу щодо працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.