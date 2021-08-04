Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, затримали

Володимира Прохнича, який вранці 4 серпня погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів, затримали. Він вибачився за свої дії. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це йдеться у повідомленні поліції, яке видалили через кілька хвилин після публікації. Пізніше Нацполіція опублікувала інший пост.

За словами депутата Ірпінської міської ради Антона Головенка, цей чоловік — 43-річний колишній військовослужбовець, ветеран АТО. Він служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.

З чоловіком спершу розмовляла поліція, а потім він здався — його вивели з будівлі Кабміну.

Столична прокуратура повідомляє, що за фактом інциденту зареєстрували кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Сьогодні о 13:00 має відбутися засідання урядовців — підготовка заходу відбувається у штатному режимі.

Нагадаємо, близько 10:00 до будівлі уряду зайшов невідомий чоловік. Він витягнув із кишені предмет, схожий на вибухівку, і погрожував його підірвати.