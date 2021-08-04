Мужчину, который угрожал взорвать Кабмин, задержали

Владимира Прохнича, который утром 4 августа угрожал взорвать здание Кабинета министров, задержали. Он извинился за свои действия. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении полиции, которое удалили через несколько минут после публикации. Позже Нацполиция опубликовала другой пост.

По словам депутата Ирпенского городского совета Антона Головенко, этот мужчина — 43-летний бывший военнослужащий, ветеран АТО. Он служил сапером в батальоне «Айдар» и получил контузию.

С мужчиной сначала разговаривала полиция, а затем он сдался — его вывели из здания Кабмина.

Столичная прокуратура сообщает, что по факту инцидента зарегистрировали уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сегодня в 13:00 должно состояться заседание правительства — подготовка мероприятия проходит в штатном режиме.

Напомним, около 10:00 в здание правительства зашел неизвестный мужчина. Он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывчатку, и угрожал ее взорвать.