Глава Нацполиции о мужчине, который с боевой гранатой пришел в Кабмин: Это ветеран АТО, который был дважды ранен

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал о мужчине, который 4 августа с боевой гранатой пришел в Кабинет министров. Это ветеран АТО, который дважды был ранен и получил черепно-мозговую травму.

Об этом Клименко рассказал во время общения с журналистами после инцидента.

«Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого. Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО, который прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные обстоятельства», — рассказал Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что у ветерана в руках была боевая граната РГН, которая могла навредить людям и зданию. Клименко добавил, что переговоры с мужчиной вел его друг, волонтер и депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк.

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