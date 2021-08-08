Bellingcat готує розслідування про вибухи на військових складах України — перевіряють причетність розвідки Росії

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat досліджує можливу причетність до пожеж на військових складах України військової розвідки Росії.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив керівник групи Христо Грозєв.
«Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, — це щодо вибухів в Україні на військових заводах боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість того, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ, яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це [причетність ГРУ] ще не можна довести», — зазначив він.
За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років. «У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не обʼєднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати», — розповів він.
- У травні повідомлялося, що Служба безпеки України донині розслідує диверсії на військових складах боєприпасів у Ічні, Калинівці та Балаклеї. Жодній людині в рамках розслідування вибухів не повідомлено про підозру.
- У квітні 2020 року Тимчасова слідча комісія заявляла, що арсенал у Балаклії підірвали кількома зарядами в різних місцях.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.