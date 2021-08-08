Bellingcat готовит расследование о взрывах на военных складах Украины — проверяют причастность разведки России

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat исследует возможную причастность военной разведки России к пожарам на военных складах Украины.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил руководитель группы Христо Грозев.
«Одно из расследований, которое мы уже почти год делаем, — это по взрывам в Украине на военных заводах боеприпасов. Мы пока расследуем возможность того, что они были результатом работы той же группы ГРУ, которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение, что окончательно это [причастность ГРУ] еще нельзя доказать», — отметил он.
По словам Грозева, есть и другие расследования военных преступлений в течение последних 5 лет. «У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы стараемся найти какую-то форму, чтобы их показать», — рассказал он.
- В мае сообщалось, что Служба безопасности Украины до сих пор расследует диверсии на военных складах боеприпасов в Ичне, Калиновке и Балаклее. Ни одному человеку в рамках расследования взрывов не сообщалось о подозрении.
- В апреле 2020 Временная следственная комиссия заявляла, что арсенал в Балаклее взорвали несколькими зарядами в разных местах.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.