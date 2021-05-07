СБУ до сих пор расследует диверсии на складах в Ичне, Калиновке и Балаклее. Подозрений никому не вручили

Служба безопасности Украины по сей день расследует диверсии на военных складах боеприпасов в Ичне, Калиновке и Балаклее. Ни одному человеку в рамках расследования взрывов не сообщено о подозрении.
Об этом говорится в ответе СБУ «Бабелю».
Взрыв на складе в харьковской Балаклее (военная часть А1352) 23 марта 2017 года расследуется по статьям — диверсия (ст. 113 УК), умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК) и небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).
Взрыв на складе в Калиновке (Винницкая область), прогремевший 26 сентября 2017 года, расследуют только по статье о диверсии.
Взрыв на складе возле Ични (Черниговская область) 9 октября 2018 года расследуется по статьям диверсия и небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).
Пожар и взрывы на полевых складах сил АТО в Сватово (Луганская область) в октябре 2015 года СБУ не расследует. Материалы дела в Государственном бюро расследований.
- В 2018 году тогда еще министр обороны Степан Полторак говорил, что за три года за взрывы на складах боеприпасов к ответственности привлекли более 75 военных. Он не уточнил, к какой именно ответственности были привлечены военнослужащие.
- В Генштабе «Бабелю» тогда сообщали о 75 дисциплинарных взысканиях.
- В апреле 2020 года Временная следственная комиссия заявляла, что арсенал в Балаклее подорвали несколькими зарядами в разных местах.
- В феврале ГБР вручило первые подозрения по делу о взрыве на складе в Сватово. Двух военнослужащих подозревают в небрежном отношении к службе в условиях особого периода.