СБУ до сих пор расследует диверсии на складах в Ичне, Калиновке и Балаклее. Подозрений никому не вручили

Служба безопасности Украины по сей день расследует диверсии на военных складах боеприпасов в Ичне, Калиновке и Балаклее. Ни одному человеку в рамках расследования взрывов не сообщено о подозрении.

Об этом говорится в ответе СБУ «Бабелю».

Взрыв на складе в харьковской Балаклее (военная часть А1352) 23 марта 2017 года расследуется по статьям — диверсия (ст. 113 УК), умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК) и небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).

Взрыв на складе в Калиновке (Винницкая область), прогремевший 26 сентября 2017 года, расследуют только по статье о диверсии.

Взрыв на складе возле Ични (Черниговская область) 9 октября 2018 года расследуется по статьям диверсия и небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).

Пожар и взрывы на полевых складах сил АТО в Сватово (Луганская область) в октябре 2015 года СБУ не расследует. Материалы дела в Государственном бюро расследований.