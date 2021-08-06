ВАКС відправив колишніх посадовців «Харківобленерго» і «Харківводоканалу» до в’язниці — за зловживання службовим становищем

Колишнього заступника керівника «Харківобленерго» Віталія Тєлєгіна і ексдиректора «Харківводоканалу» Романа Білика засудили до позбавлення волі через корупцію.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Згідно з вироком Вищого антикорупційного суду, Тєлєгін засуджений до 5 років позбавлення волі, а Білик — до 4 років в’язниці. Окрім цього, обидва експосадовці позбавлені права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох та двох років відповідно та мають сплатити штраф по 17 тисяч гривень і відшкодування витрат на експертизи.
Як зазначається, колегія суду підтримала позицію прокурора САП та визнала, що колишні посадовці зловживали службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Зокрема встановлено, що «Харківобленерго» поставило «Харківводоканалу» електроенергію на суму 19 мільйонів 620 тисяч гривень, проте гроші за неї товариство не отримало. Після цього посадовці уклали тристоронній договір переуступки права вимоги, «Харківводоканал» перерахував гроші фінансовій компанії «Трансфербутік», яка нібито мала повернути борг «Харківобленерго». Але зрештою гроші були виведені через інші компанії.
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