ВАКС отправил бывших чиновников «Харьковоблэнерго» и «Харьковводоканала» в тюрьму — за злоупотребление служебным положением

Бывшего заместителя руководителя «Харьковоблэнерго» Виталия Телегина и экс-директора «Харьковводоканала» Романа Билыка приговорили к лишению свободы за коррупцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно приговору Высшего антикоррупционного суда, Телегин приговорен к 5 годам лишения свободы, а Билык — к 4 годам тюрьмы. Кроме этого, оба экс-чиновника лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех и двух лет соответственно и должны оплатить штраф по 17 тысяч гривен и возмещение экспертизы.

Как отмечается, коллегия суда поддержала позицию прокурора САП и признала, что бывшие чиновники злоупотребляли служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В частности установлено, что «Харьковоблэнерго» поставило «Харьковводоканалу» электроэнергию на сумму 19 миллионов 620 тысяч гривен, однако деньги за нее общество не получило. После этого чиновники заключили трехсторонний договор переуступки права требования, «Харьковводоканал» перечислил деньги финансовой компании «Трансфербутик», которая якобы должна была вернуть долг «Харьковоблэнерго». Но в конце концов деньги были выведены через другие компании.