Федерація роботодавців нафтогазової галузі України підписала з американськими лобістами угоди на $2 мільйони

Федерація роботодавців нафтогазової галузі України підписала угоди з двома американськими лобістськими компаніями. Одна з них відповідатиме за юридичні консультації щодо політики США стосовно газопроводу «Північний потік — 2», друга — за імідж Федерації та звʼязки з медіа Штатів, Канади та Британії.

Про це йдеться в документах, які опублікували відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Першу угоду підписали з лобістською фірмою Arent Fox LLP 26 липня 2021 року. Її вартість — $1,26 мільйона. Послуги надаються у період з 16 липня 2021 року до 15 липня 2022 року.

Юристи будуть займатись політичною діяльністю, а саме: