Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины подписала с американскими лоббистами соглашения на $2 миллиона

Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины подписала соглашения с двумя американскими лоббистскими компаниями. Одна из них будет отвечать за юридические консультации в отношении политики США по газопроводу «Северный поток — 2», вторая — за имидж Федерации и связи с медиа Штатов, Канады и Великобритании.

Об этом говорится в документах, которые опубликовали в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Первое соглашение подписали с лоббистской фирмой Arent Fox LLP 26 июля 2021 года. Его стоимость — $1,26 миллиона. Услуги предоставляются в период с 16 июля 2021 года до 15 июля 2022 года.

Юристы будут заниматься политической деятельностью, а именно: