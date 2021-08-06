Лісові пожежі поблизу Афін вийшли з-під контролю. Влада евакуює людей

На північ від Афін у грецьких містах Вотонас і Марафон лісові пожежі вийшли з-під контролю, тому жителів цих населених пунктів евакуювали до узбережжя.
Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках через пориви вітру.
Вогонь зруйнував та пошкодив десятки будинків, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що пожежа випалила територію площею від 4,5 до 5 гектарів.
Однак загиблих не було, хоча десятки людей госпіталізували — здебільшого це пожежники, які отримали опіки або місцеві, які отруїлись димом.
Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.
Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що пожежі та екстремальні погодні умови у всьому світі влітку є явним сигналом про необхідність боротьби зі змінами клімату.
«Ми боремося з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття. Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно», — написав Сінкявічюс.
У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- У турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- Масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталья поступово підбираються до курортних міст. Україна 30 липня надіслала два літаки до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та на Кіпрі.