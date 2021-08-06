Лісові пожежі поблизу Афін вийшли з-під контролю. Влада евакуює людей

На північ від Афін у грецьких містах Вотонас і Марафон лісові пожежі вийшли з-під контролю, тому жителів цих населених пунктів евакуювали до узбережжя.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках через пориви вітру.

Вогонь зруйнував та пошкодив десятки будинків, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що пожежа випалила територію площею від 4,5 до 5 гектарів.

Однак загиблих не було, хоча десятки людей госпіталізували — здебільшого це пожежники, які отримали опіки або місцеві, які отруїлись димом.

Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.