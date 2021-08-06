Лесные пожары неподалеку от Афин вышли из-под контроля. Власти эвакуируют людей

К северу от Афин в греческих городах Вотонас и Марафон лесные пожары вышли из-под контроля, поэтому жителей этих населенных пунктов эвакуировали на побережье.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях из-за порывов ветра.

Огонь разрушил и повредил десятки домов, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис отметил, что пожар выпалил территорию площадью от 4,5 до 5 гектаров.

Однако погибших не было, хотя десятки человек госпитализировали — в основном это пожарные, получившие ожоги или местные, которые отравились дымом.

Между тем, многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.