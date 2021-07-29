Лесные пожары в Турции: огонь добрался к популярным курортам, есть погибшие

В Турции масштабные лесные пожары в провинциях Мугла и Анталия постепенно подбираются к курортным городам. Также в правительстве подтвердили информацию о трех погибших.
Об этом пишет Hurriyet.
«В результате пожара в [районе] Манавгате погибли трое наших граждан. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь», — сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Турции.
Огонь подходит к таким популярным курортам, как Бодрум, Мармарис и Ичмелер. Пожары пытаются потушить как с земли, так и с воздуха.
«Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе с помощью 30 пожарных расчетов, 5 вертолетов и самолета. Мы молимся за героев», — рассказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
В некоторых населенных пунктах этих провинций уже эвакуируют население.
- В турецкой Анталии в результате пожара пострадали 53 человека. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
- В Греции бушуют лесные пожары, которые угрожают пригородам, расположенным к северу от Афин. Из-за этого власти эвакуировали людей, проживающих в приближенных к пожару районах.