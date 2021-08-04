Військового, який побив танцівника Дорофеєвої, звільнили з лав УДО

Військового Управління державної охорони України, який побив танцівника шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка, звільнили з відомства.
Про це повідомили у пресслужбі УДО після службової наради.
«Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства», — заявили в УДО.
Також в Управлінні держохорони наголосили, що «засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків».
- У ніч проти 1 серпня співачка Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника в обличчя, після чого той впав і вдарився головою об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
- Нападником виявився 28-річний працівник Управління державної охорони. Його особу одразу встановили та затримали. ДБР оголосило йому підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
- 3 серпня Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника Управління державної охорони на 60 діб.