Військового УДО, який побив танцюриста шоу-балету, затримали. ДБР повідомило йому про підозру

Чинного працівника Управління державної охорони, який напав на учасника шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, затримали та повідомили йому про підозру.

Про це інформують пресслужби ДБР та Київської прокуратури.

Відтак 28-річного працівника УДО підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, тож проти нього відкрили справу за ч. 1 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідчі встановили, що 1 серпня близько 7:40 поблизу кав’ярні на вулиці Антоновича, 45, між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, під час якого затриманий наніс потерпілому сильний удар по голові.

Після цього нападник зник з місця вчинення злочину. Потерпілого госпіталізували з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Водночас слідчі Територіального управління ДБР Києва уже повідомили чоловікові про підозру.

Наразі в межах досудового розслідування допитують свідків та збирають відеозаписи.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із гей-клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.