Военного УГО, который побил танцора шоу-балета, задержали. ГБР сообщило ему о подозрении

Действующего сотрудника Управления государственной охраны, который напал на участника шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, задержали и сообщили ему о подозрении.

Об этом информируют пресс-службы ГБР и Киевской прокуратуры.

Так 28-летнего работника УГО подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, поэтому против него открыли дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Следователи установили, что 1 августа около 7:40 возле кафе на улице Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар по голове.

После этого нападавший скрылся с места совершения преступления. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

В то же время следователи Территориального управления ГБР Киева уже сообщили мужчине о подозрении.

Сейчас в рамках досудебного расследования допрашивают свидетелей и собирают видеозаписи.

Напомним, в ночь на 1 августа Надежда Дорофеева написала в соцсетях, что ее коллега Евгений Гончаренко вместе с друзьями вышел из гей-клуба, после чего неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил танцора о забор. У парня случилось кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.