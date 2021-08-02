Военный УГО побил танцора шоу-балета певицы Дорофеевой. Парня ввели в медикаментозную кому

По данному факту в УГО назначили служебное расследование, а военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Надежда Дорофеева сообщила, что у парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

В ночь на 1 августа певица написала в соцсетях, что ее коллега вместе с друзьями вышел из гей-клуба, после чего неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил его о забор.