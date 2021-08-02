Військовий УДО побив танцюриста шоу-балету співачки Дорофєєвої. Хлопця ввели у медикаментозну кому

За цим фактом в УДО призначили службове розслідування, а військовослужбовця відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Про це йдеться в заяві пресслужби УДО.

Надія Дорофєєва повідомила, що у хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

В ніч на 1 серпня співачка написала у соцмережах, що її колега разом із друзями вийшов із гей-клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника об паркан.