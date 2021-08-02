Військовий УДО побив танцюриста шоу-балету співачки Дорофєєвої. Хлопця ввели у медикаментозну кому

Чинний співробітник Управління державної охорони побив танцюриста шоу-балету української співачки Надії Дорофєєвої.
Про це йдеться в заяві пресслужби УДО.
За цим фактом в УДО призначили службове розслідування, а військовослужбовця відсторонили від виконання службових обовʼязків.
У відомстві пообіцяли допомагати правоохоронним органам, сприяти проведенню досудового розслідування, а також надати необхідну допомогу потерпілому Євгену Гончаренку.
Надія Дорофєєва повідомила, що у хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
В ніч на 1 серпня співачка написала у соцмережах, що її колега разом із друзями вийшов із гей-клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника об паркан.