Военного, который избил танцовщика Дорофеевой, уволили из рядов УГО

Военного Управления государственной охраны Украины, избившего танцовщика шоу-балета певицы Нади Дорофеевой 22-летнего Евгения Гончаренко, уволили из ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе УГО после служебного совещания.

«Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства», — заявили в УГО.

Также в Управлении госохраны отметили, что «осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких позорных поступков».