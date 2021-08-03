Суд арестовал сотрудника УГО, который в Киеве избил танцора шоу-балета

Голосеевский районный суд Киева арестовал сотрудника Управления государственной охраны, который избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой 22-летнего Евгения Гончаренко. Парень находится в коме.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.
«По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю», — говорится в сообщении.
Там отметили, что досудебное расследование по этому делу пока продолжается.
- Напомним, в ночь на 1 августа певица Надя Дорофеева написала в соцсетях, что ее коллега Евгений Гончаренко вместе с друзьями вышел из гей-клуба, после чего неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил танцовщика в лицо, после чего тот упал и ударился головой о забор. У парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
- Нападавшим оказался 28-летний работник Управления государственной охраны. Его личность сразу установили и задержали. ГБР объявило ему подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.