Суд арестовал сотрудника УГО, который в Киеве избил танцора шоу-балета

Голосеевский районный суд Киева арестовал сотрудника Управления государственной охраны, который избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой 22-летнего Евгения Гончаренко. Парень находится в коме.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.

«По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю», — говорится в сообщении.

Там отметили, что досудебное расследование по этому делу пока продолжается.