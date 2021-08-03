Суд заарештував співробітника УДО, який у Києві побив танцюриста шоу-балету

Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника Управління державної охорони, який побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка. Хлопець перебуває у комі.

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

«За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що досудове розслідування у цій справі поки триває.