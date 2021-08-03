Суд заарештував співробітника УДО, який у Києві побив танцюриста шоу-балету

Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника Управління державної охорони, який побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка. Хлопець перебуває у комі.
Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.
«За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що досудове розслідування у цій справі поки триває.
- Нагадаємо, в ніч на 1 серпня співачка Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із гей-клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцівника в обличчя, після чого той впав і вдарився головою об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
- Нападником виявився 28-річний працівник Управління державної охорони. Його особу одразу встановили та затримали. ДБР оголосило йому підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.