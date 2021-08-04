The Guardian: Секретні документи Міноборони Великої Британії на зупинці забув кандидат в посли при НАТО

Секретні документи Міністерства оборони Великої Британії з детальною інформацією про есмінець Defender та його прохід через Керченську протоку, які у графстві Кент на автобусній зупинці, належали чиновнику міністерства Ангусу Лепслі.
Про це пише видання The Guardian із посиланням на кілька джерел в уряді
За даними джерел, Лепслі мав отримати посаду посла Великої Британії в НАТО. Однак після інциденту із втратою документів чиновника, імʼя якого раніше не називалося, позбавили доступу до секретної інформації.
Крім цього, щодо нього призначена перевірка, а самого чиновника перевели з Міноборони в Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй, звідки він раніше прийшов в оборонне відомство.
За даними The Guardian Лепслі перебував на держслужбі з 1991 року. Він також працював в адміністрації премʼєр-міністра Тоні Блера перед тим, як перейти до МЗС. На думку видання, шанси на його призначення послом в НАТО значно знизилися.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.
- 27 червня на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.