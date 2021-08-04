The Guardian: Секретные документы Минобороны Великобритании на остановке забыл кандидат в послы при НАТО

Секретные документы Министерства обороны Великобритании с подробной информацией об эсминце Defender и его проходе через Керченский пролив, которые забыли в графстве Кент на автобусной остановке, принадлежали чиновнику министерства Ангусу Лепсли.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на несколько источников в правительстве

По данным источников, Лепсли должен был получить должность посла Великобритании в НАТО. Однако после инцидента с потерей документов чиновника, имя которого раньше не называлось, лишили доступа к секретной информации.

Кроме этого, по нему назначена проверка, а самого чиновника перевели из Минобороны в Министерство иностранных дел, откуда он ранее пришел в оборонное ведомство.

По данным The Guardian Лепсли находился на госслужбе с 1991 года. Он также работал в администрации премьер-министра Тони Блэра перед тем, как перейти в МИД. По мнению издания, шансы на его назначение послом в НАТО значительно снизились.