Британія завершила розслідування інциденту із секретними документами на зупинці — і не виявила доказів шпигунства

Велика Британія заявила, що не знайшла жодних доказів шпигунства щодо інциденту, коли у червні секретні військові документи опинились на автобусній зупинці в графстві Кент. У них містилась інформація про есмінець Defender та план його проходу через Чорне море.

Про це у понеділок, 19 липня, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

«Слідство не знайшло доказів шпигунства і дійшло висновку, що наші супротивники не скористалися документами», — сказав Воллес.

Розслідування також підтвердило обставини втрати документів, місце, де їх загубили та спосіб — ця інформація повністю збігається зі свідченнями посадовця, який їх втратив. Зазначимо, що цього посадовця тимчасово відсторонили від роботи і обмежили йому доступ до секретних документів.

Нагадаємо, що 27 червня BBC оприлюднила секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender, які знайшли на зупинці. BBC писала, що ці документи підтверджують: прохід британського есмінця поблизу окупованого Криму був продуманим рішенням британського уряду, аби продемонструвати підтримку України, попри можливі ризики.

Серія слайдів, зокрема, показує два варіанти маршруту, один з яких описаний як «безпечний і професійний транзит з Одеси в Батумі», другий коротший — недалеко від південно-західного узбережжя Криму. Цей маршрут, як зазначено на одному зі слайдів, «надасть можливість взаємодіяти з українським урядом, тому що Велика Британія визнає цю територію українськими територіальними водами».