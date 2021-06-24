Премʼєр Британії Джонсон заявив, що британський есмінець біля Криму нічого не порушував: Це українська територія

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець британських ВМС перетнув кордони українських територіальних вод в Чорному морі, а не російських, тому не було порушень міжнародних прав.
Про це він заявив під час відвідування казарм Нової Нормандії і спілкування із журналістами, цитує Mirror.
«Якщо ви хочете моєї думки, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо анексію Криму Росією, це частина суверенної української території. Абсолютно правильно, що ми повинні відстоювати закон і домагатися свободи судноплавства», — заявив Джонсон.
Премʼєр Британії наголосив, що його країна не визнає анексію Криму, а тому води біля нього — українські і Британія має повне право через нього проходити.
Джонсон додав, що есмінець обрав найкоротший шлях між двома пунктами. Нагадаємо, що він йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії, а росіяни заявили, що він порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства про обстріл есмінця HMS Defender біля берегів анексованого Криму. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України.