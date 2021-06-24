Премʼєр Британії Джонсон заявив, що британський есмінець біля Криму нічого не порушував: Це українська територія

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець британських ВМС перетнув кордони українських територіальних вод в Чорному морі, а не російських, тому не було порушень міжнародних прав.

Про це він заявив під час відвідування казарм Нової Нормандії і спілкування із журналістами, цитує Mirror.

«Якщо ви хочете моєї думки, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо анексію Криму Росією, це частина суверенної української території. Абсолютно правильно, що ми повинні відстоювати закон і домагатися свободи судноплавства», — заявив Джонсон.