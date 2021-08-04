Україна отримала від Данії понад 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

До України вранці 4 серпня прибуло 509 400 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які надала Данія. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.
Вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.
Про рішення Данії надати Україні вакцину стало відомо 7 липня під час зустрічі міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Йеппе Кофода у Вільнюсі. Тоді ж Кулеба запропонував данському колезі укласти домовленість між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.
- 18 липня до України прибуло 2 мільйони доз вакцини Moderna від США (її ефективність — 94,1%).
- До кінця літа Україна має отримати 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Це необхідна кількість вакцин для всіх охочих зробити щеплення.