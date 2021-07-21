Прем’єр Шмигаль: До кінця літа Україна має отримати 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

До кінця літа до України мають прибути 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 липня.

«Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на постачання 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих», — сказав він.

За словами Шмигаля, в Україні наразі доступні чотири види вакцин, «кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби».