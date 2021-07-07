Данія передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом у Вільнюсі на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні. Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати Україні 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ .

Данія передасть Україні 500 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

Глава української дипломатії також запропонував данському колезі укласти домовленість між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Міністри привітали початок діяльності Дансько-української торговельно-промислової палати в Копенгагені, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій.