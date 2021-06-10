Байден оголосив, що США пожертвують іншим країнам 500 мільйонів доз вакцини Pfizer

Президент США Джо Байден підтвердив наміри закупити 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та пожертвувати їх 92 країнам світу.
Про це йдеться у його офіційній заяві.
Закуплені вакцини отримають країни із низькими та нижчими за середній рівнями доходів, а також члени Африканського Союзу. План передбачає, що 200 мільйонів доз США передадуть вже до кінця 2021 року. Решту — до червня 2022 року.
Препарати планують передавати через глобальну ініціативу COVAX. Скільки доз із цієї кількості отримає Україна та чи отримає взагалі — у Білому домі поки не повідомляють.
Байден також закликав світові демократії зробити свій внесок у забезпечення глобального постачання безпечних і ефективних вакцин.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) на майбутньому саміті взяти зобовʼязання щодо забезпечення вакцинації всього світу від коронавірусу до кінця 2022 року.
- Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати стануть «арсеналом» вакцин від коронавірусу для країн, які цього потребують, і постачать їм більше доз, ніж Росія і Китай — 80 мільйонів доз.