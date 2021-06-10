Байден оголосив, що США пожертвують іншим країнам 500 мільйонів доз вакцини Pfizer

Президент США Джо Байден підтвердив наміри закупити 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech та пожертвувати їх 92 країнам світу.

Про це йдеться у його офіційній заяві.

Закуплені вакцини отримають країни із низькими та нижчими за середній рівнями доходів, а також члени Африканського Союзу. План передбачає, що 200 мільйонів доз США передадуть вже до кінця 2021 року. Решту — до червня 2022 року.

Препарати планують передавати через глобальну ініціативу COVAX. Скільки доз із цієї кількості отримає Україна та чи отримає взагалі — у Білому домі поки не повідомляють.