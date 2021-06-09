Байден анонсував план вакцинації від коронавірусу для всього світу

Президент США Джо Байден перед своїм турне до Європи анонсував глобальний план вакцинації від коронавірусу усього світу.

Про це пише Reuters.

«У мене є він [план вакцинації для світу]. І я оголошу про нього», — зазначив він.

Жодних інших деталей Байден не повідомив. Ймовірно, про свій план він оголосить під час візиту країнами Європи, зокрема на саміті лідерів «Великої сімки».