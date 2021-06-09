Байден анонсировал план вакцинации от коронавируса для всего мира

Президент США Джо Байден перед своим турне в Европу анонсировал глобальный план вакцинации от коронавируса всего мира.

Об этом пишет Reuters.

«У меня есть он [план вакцинации мира]. И я объявлю о нем», — отметил он.

Никаких других деталей Байден не сообщил. Вероятно, о своем плане он объявит во время визита в страны Европы, в частности на саммите лидеров «Большой семерки».