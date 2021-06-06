Прем’єр Британії закликав G7 забезпечити вакцинацію від коронавірусу всього світу до кінця 2022 року

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) на майбутньому саміті взяти зобовʼязання щодо забезпечення вакцинації всього світу від коронавірусу до кінця 2022 року.
Про це повідомляє Belfast Telegraph.
На думку британського прем’єра, це стало б «найбільшим подвигом в історії медицини».
«Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії [...] Вакцинація усього світу до кінця наступного року стане найбільшим досягненням в історії медицини», — сказав він.
За його словами, боротьба з коронавірусом є найбільшим викликом післявоєнної епохи, і саме лідерам G7 потрібно очолити «глобальне відновлення», забезпечивши населення доступом до вакцини протягом наступних 18 місяців.
- Зустріч лідерів країн G7 має пройти з 11 до 13 червня у містечку Карбіс-Бей на південному заході Англії. Вперше за приблизно два роки лідери семи провідних економік світу поспілкуються в очному форматі. У саміті також візьмуть участь як гості лідери Австралії, Індії та Південної Кореї.
- Зазначимо, Велика Британія першою у світі почала вакцинацію від коронавірусу. Уряд закупив 40 мільйонів доз у Pfizer. Також там вакцинують препаратами від AstraZeneca.