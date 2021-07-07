Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине. Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел .

Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Глава украинской дипломатии также предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций.