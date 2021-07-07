Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине. Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.
Глава украинской дипломатии также предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.
Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций.
- Украина получит от США дополнительные партии вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.