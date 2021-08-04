Украина получила от Дании более 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

О решении Дании предоставить Украине вакцину стало известно 7 июля во время встречи министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Йеппе Кофода в Вильнюсе. Тогда же Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.