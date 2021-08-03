Випалені вогнем турецькі ліси видно з космосу

Турецькі розвідувальні супутники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни.

Знімки оприлюднило Міноборони Туреччини.

Супутники з високою роздільною здатністю зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі. На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.

Уже тиждень вогонь знищує ліси та забирає людські життя. Уже загинули вісім осіб.