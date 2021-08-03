Выжженные огнем турецкие леса видно из космоса

Турецкие разведывательные спутники из космоса сфотографировали последствия лесных пожаров на юге и юго-западе страны.
Снимки обнародовало Минобороны Турции.
Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.
Уже неделю огонь уничтожает леса и забирает человеческие жизни. Уже погибли восемь человек.
- В турецкой Анталье в результате пожаров пострадали 53 человека. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
- Масштабные лесные пожары в провинциях Стамбул и Анталья постепенно подбираются к курортным городам. Украина 30 июля направила два самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров.
- В Греции с минувшего вторника, 27 июля, бушуют лесные пожары. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и на Кипре.