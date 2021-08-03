Выжженные огнем турецкие леса видно из космоса

Турецкие разведывательные спутники из космоса сфотографировали последствия лесных пожаров на юге и юго-западе страны.

Снимки обнародовало Минобороны Турции.

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

Уже неделю огонь уничтожает леса и забирает человеческие жизни. Уже погибли восемь человек.