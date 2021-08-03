На південному заході Хорватії почалися лісові пожежі

У Хорватії почалися лісові пожежі.

Про це пише Jutarnji List.

Сильна пожежа виникла в горах неподалік від міста Трогір в області Далмації. Вогонь охопив площу у 550 га і наблизився до державної автодороги та будинків. Попри це, видання зазначає, що вони не перебували під загрозою, тому не було необхідності евакуювати населення.